Около горы Беюкдаш на территории Гобустанского государственного историко-художественного заповедника 3 мая в 14.00 будет представлена коллекция "İpək Yolunda Qobustan - İncilərin Rəqsi", организованная Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu и Государственной академией художеств, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гобустан - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров. Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов - наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Здесь находятся также остатки большого доисторического кромлеха, которые отчётливо прослеживаются. Рисунки были найдены на трех участках скалистого плато, а обнаруженные здесь же некогда обитаемые пещеры, следы поселений и усыпальницы указывают на густую заселенность этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Коллекция подготовлена при содействии студентов факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Государственной академии художеств. Автор проекта, доцент вуза Айсель Азизова представит коллекцию по мотивам наскальных рисунков Гобустана в синтезе с элементами старинной одежды Азербайджана и Китая, а также Османской империи. Главная цель проекта - сохранение и пропаганда древнего наследия Азербайджана в одежде, представление ее широкой общественности.

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