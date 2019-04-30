В Центре Гейдара Алиева прошел сольный концерт народного артиста России и Украины Александра Серова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За сорок лет творческого пути Александр Серов записал более 20 альбомов, создавал музыку сам и сотрудничал как исполнитель с Игорем Крутым, Игорем Николаевым и другими композиторами. Он собирал аншлаги в сотнях залов и выступал в тандеме с ведущими звездами российской эстрады. Ведь песни этого талантливого автора и виртуозного исполнителя не оставляют равнодушными ни поколение, чья молодость приходится на 80-е годы прошлого века, ни современных слушателей. Талантливый, успешный, харизматичный и просто красивый мужчина Александр Серов по-прежнему безумно популярен, много и успешно гастролирует.

Александр Серов - чувственный романтик и джентльмен, поэт, композитор и аранжировщик, прекрасно играющий на рояле и саксофоне. А его бархатистый голос и роскошный баритон невозможно не узнать! Для его сценической манеры характерна экспрессия, что сочетается с мелодичностью музыки и лиричностью текстов. Поэтому Александр Серов известен, в первую очередь, как эмоциональный исполнитель-романтик и его по праву называют "певцом любви", ведь каждая исполняемая им песня - это настоящий монолог-откровение. "Мадонна", "Ты меня любишь...", "Я люблю тебя до слез", "Музыка венчальная", "Ты в моем сердце", "Я в тебя давно влюблен", "Звездопад" - именно эти шедевры будоражат женские сердца на протяжении многих лет, вызывают массу волнующих чувств у слушательниц. Каждый, кто хоть раз побывал на концерте артиста, помнит теплую и праздничную атмосферу, царящую в зале.

Так было и на концерте в Центре Гейдара Алиева. Артист представил зрителям новые композиции и свои лучшие хиты из репертуара разных лет, любимые во все времена лирические истории в неповторимом, эмоциональном звучании. Каждая композиция сопровождалась овациями, а после концерта артист поделился с журналистами своими впечатлениями.

"В последний раз выступал в Баку 30 лет назад на стадионе, а ныне - в прекрасном и величественном Центре Гейдара Алиева. Для меня Баку неординарный и очень красивый город, который имеет право занимать лидирующие места среди столиц СНГ", - сказал Александр Серов.

У каждой песни есть свой исполнитель и сколь бы много раз ее не перепевали и как бы хорошо это не делали, в любом случае она будет ассоциироваться именно с тем певцом, кто первоначально подарил ее публике. Так и композиция "Я люблю тебя до слез" была исполнена многими музыкантами, но столько души и эмоций смог вложить в эту песню только он! И перефразируя ее название, устами Александра Серова можно сказать - "Я люблю Баку до слез!"

"Баку невозможно не любить тем, кто здесь вырос, любил, стал личностью, добился успехов. Эти люди действительно любят Баку до слез. Многие, кто приезжает сюда, влюбляются с первого взгляда, благодаря той неповторимой ауре, что витает вокруг", - отметил певец, добавив, что песню "Я люблю тебя до слез" автор композиции Игорь Крутой посвятил своей супруге Ольге.

С этой песней связана еще одна интересная история. В марте 2010 года еще никому неизвестный, но очень талантливый азербайджанский исполнитель, инвалид с рождения Мурад Садых стал гостем передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной бенефису известного певца Александра Серова. Мурад буквально шокировал Александра Серова, автора слов песни Игоря Николаева, Андрея Малахова и миллионы телезрителей. Тогда Александр Серов очень поддержал Мурада и сейчас вновь вспомнил эту историю.

"Тогда он тронул всех своим искренним исполнением, как говорится, от всего сердца и души. У меня и Николаева аж мурашки шли по коже, мы чуть не расплакались... Это было действительно трогательно до слез! Низкий поклон за такое исполнение!" - сказал Александр Серов. Он завершил беседу в поэтической форме - строками из песни Рашида Бейбутова "В этом городе ярких огней":

В этом городе ярких огней,

В этом городе добрых друзей

Я учился жить и любить,

Как же город мой не любить...