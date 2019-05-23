Заслуженный артист Азербайджана, джазовый пианист и композитор Эльчин Ширинов год назад вошел в состав джазового трио всемирно известного контрабасиста, композитора, певца и аранжировщика Авишая Коэна и успел объездить немало городов и стран с гастролями.

Напомним, что в рамках мирового турне трио Авишая Коэна выступило в разных городах Японии, Швеции, Германии, Франции, Португалии, Англии, России, Израиля и многих других странах.

Где бы ни выступало трио Авишая Коэна, в составе которого наш соотечественник известный джазовый пианист Эльчин Ширинов, талантливый барабанщик Ноам Дэвид и перкуссионист Итамар Доари, они производили фурор.

Каждый концерт завершался продолжительными овациями, где публика несколько раз вызывала музыкантов на сцену и никак не хотела их отпускать.

В мае же музыканты выступили в городе Цуг (Швейцария), городах Франции Суассон, Арджентан и Анси, городе Ганновер (Германия), Праге (Чехия), Вроцлаве (Польша). Также вместе с Тбилисским симфоническим оркестром трио выступило в Тбилиси (Грузия).

Напомним, что новость о том, что азербайджанский музыкант Эльчин Ширинов стал частью джазового трио Авишая Коэна, восхитила всех поклонников пианиста.

"Авишаи Коэн - один из самых лучших в мире музыкантов, поэтому безумно рад быть частью его трио и выступать с ним на одной сцене", - сказал Э. Ширинов.

Отметим, что Авишаи Коэн - контрабасист-виртуоз. Его музыка соединяет восточноевропейские, ближневосточные и африканские традиции и вытаскивает из тебя ностальгию по всем этим землям сразу. Кроме того, он выделывает что-то невообразимое: играет на нем пальцами, локтями, ладонями и чуть ли не коленями - так, что инструмент звучит как небольшой оркестр из струнных и ударных. Во время исполнения он танцует, корчит рожи.

Франгиз Агаларова