Элитный вечер в Баку

В рамках проекта "Музыка в музее" министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея искусств представлена концертная программа "Жемчужины романса", посвященная 180-летию великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, сообщает Day.Az.

Творчество Николая Римского-Корсакова - уникальное явление в истории музыкальной культуры. В своих произведениях он объединил все виды музыкального жанра, смог создать образы сложнейшего исторического периода и даже предсказать грядущие перемены. Музыкальное наследие Римского-Корсакова многогранно и колоссально - симфонии, романсы, кантаты, концертные композиции, вокальные ансамбли, хоры, духовная музыка, камерно-инструментальные сочинения, народное творчество и т.д.

Элитный вечер с музыкой, в окружении прекрасных картин, творческой интеллигенции и молодежи, дружелюбной атмосферы стал прекрасным воплощением проекта. Директор музея - заслуженный работник культуры, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова, куратор проекта - лауреат международных конкурсов, фотохудожник Агдес Багирзаде.

В ходе концертной программы известные произведения композитора исполнили заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано) с концертмейстером, пианисткой Юлией Керимовой. После встреченной с большим интересом концертной программы гости в рамках тематической экскурсии ознакомились с экспонатами, представляющими русское искусство в музейной экспозиции.

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