В Баку состоится творческий вечер народного артиста Нуреддина Мехтиханлы
В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 7 мая в 20:00 состоится творческий вечер известного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", ведущего актера Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Нуреддина Мехтиханлы, сообщает Day.Az.
На вечере народный артист расскажет о своих ролях в театре и кино, работе с известными режиссерами и коллегами. Зрители, которые посетят творческий вечер Нуреддина Мехтиханлы, раскроют для себя много ранее неизвестных фактов об артисте.
Отметим, что зрителям Нуреддин Мехтиханлы хорошо знаком по ролям в театральных спектаклях "Хуршидбану Натаван", "Айдын", "В хрустальном дворце", "Мертвецы", "Квартиранты ада","Алмаз" и во многих других спектаклях.
Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:
https://iticket.az/ru/events/concerts/nuraddin-mehdikhanly/114458
Телефон для справок: (051) 303 35 40.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре