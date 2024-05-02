В рамках проекта "Из Гянджи в Баку" представлены произведения азербайджанских и мировых классиков

В рамках проекта "Из Гянджи в Баку", впервые организованного Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, состоялся концерт в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На открытии вечера директор музея, доктор искусствоведения Алла Байрамова отметила значимость проекта с точки зрения мостов культуры между столицей и регионами страны. Было отмечено, что солисты Гянджинской государственной филармонии впервые стали гостями музея.

В концертной программе выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, солисты Васиф Байрамов, Рустам Джафаров, Турал Абдуллаев, молодые вокалисты Фидан Мамедзаде, Гая Насибзаде, которые исполнили произведения азербайджанских и мировых классиков - Асафа Зейналлы, Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Фикрета Амирова, Ниязи, Кристофа Глюка, Эрнесто де Куртиса, Джакомо Пуччини.

Отметим, что в рамках проекта "Из Гянджи в Баку" раз в месяц солисты Гянджинской государственной филармонии будут выступать с концертной программой в Баку.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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