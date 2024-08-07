Азербайджан будет представлен на «Кинофестивале в Сараево» фильмом «Как будто тебя нет»

На кинофестивале "Сараевский кинофестиваль" (SFF), который пройдет в Сараево с 16 по 23 августа, Азербайджан будет представлен фильмом режиссера Азера Гулиева "Как будто тебя нет".

Как сообщает Day.Az, ранее фильм был включен в конкурсную программу 77-го Каннского международного фестиваля короткометражных фильмов.

16-минутный фильм, написанный режиссерами Азером Гулиевым и Ниджатом Мухтаровым, был включен в программу короткометражного кинофестиваля. В фильме снялись Милана Гасанова, Огтай Мехтиев и Эльшан Мамедов. Фильм "Как будто тебя нет" покажут 21 и 23 августа.

На 30-м фестивале лауреаты примут участие в показах своих популярных фильмов, представят свои новейшие постановки и проведут мастер-классы. Мег Райан представит специальный показ своей романтической комедии 1998 года "Мне пришло письмо" в открытом театре на 2000 мест, а также свою главную роль в фильме "Что случилось дальше".

Организаторы добавили, что почетная награда "Сердце Сараево" будет вручена палестинскому режиссеру Элии Сулейману. Директор SFF Йован Марьянович сказал, что привезти таких деятелей киноиндустрии в Сараево и представить их молодежи региона было "большим преимуществом": "Это долгосрочные отношения, и мы видим, как люди возвращаются, что позволяет фестивалю расти и развиваться. "

Фестиваль откроется мировой премьерой фильма "Моя отложенная трансляция" боснийского режиссера, обладателя премии "Оскар" Даниса Тановича. SFF был основан группой киноэнтузиастов в конце боснийской войны с 1992 по 1995 год и с тех пор завоевал поддержку деятелей киноиндустрии со всего мира. В этом году на фестивале будет показано 240 фильмов. 54 фильма из Юго-Восточной Европы, Украины и Южного Кавказа, в том числе 19 мировых премьер, будут бороться за премию "Сердце Сараево" в четырех номинациях - игровые, короткометражные, документальные и студенческие фильмы.

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