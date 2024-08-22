Минкультуры Азербайджана объявило конкурс на финансирование обучения за границей

Министерство культуры Азербайджана объявляет о приеме заявок на финансирование обучения за границей в рамках специальной Стипендиальной программы в области культуры и творческих индустрий для студентов бакалавриата и магистратуры, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 15 лет и старше, желающие развить свой творческий потенциал и заниматься трудовой деятельностью в различных областях культуры и творческих индустрий, а также те, кто уже принят в иностранные образовательные учреждения или обучается за собственный счет, могут подать заявку на участие в Стипендиальной программе с целью финансирования их образования.

Финансирование обучения за границей осуществляется по следующим специальностям на уровнях бакалавриата и магистратуры: аудиовизуальное искусство (музыка, кино (включая анимацию), видеография и фотография), искусство моды, дизайн, курирование, архитектура, организация мероприятий, менеджмент в сфере культуры и творческих индустрий, организация работы с издательствами, игровая индустрия, театр, комедия и перформанс, творческие технологии.

Процесс подачи заявки на стипендиальную программу включает в себя два этапа: прием документов и этап собеседования.

Необходимые документы:

Для обучения за границей на уровне бакалавриата:

- справка, подтверждающая обучение кандидата в выпускном классе общей образовательной школы в текущем учебном году (XI класс или соответствующий выпускной класс при обучении за границей), или копия государственного документа об окончании общего среднего или среднего специального образования;

- копия документа, подтверждающего, что кандидат принят в иностранное образовательное учреждение или обучается в нем (для документов на языках, кроме английского, русского и турецкого, нотариально заверенный перевод на азербайджанский язык);

- копия международного языкового сертификата, подтверждающего знание языка обучения в иностранном образовательном учреждении, или копия документа, подтверждающего получение предыдущего образования на языке, на котором будет получено новое образование;

- копия справки из соответствующего образовательного учреждения, подтверждающая показатель кандидата в диапазоне минимальных и максимальных проходных баллов (включая минимальный и максимальный баллы), установленных международной образовательной программой;

- справка о здоровье кандидата (форма AZS086/1);

- в случае если кандидат создал собственный продукт культуры и творческих индустрий, фото и видео материалы, а также если кандидат занимается предпринимательской деятельностью (включая стартапы), необходимо приложить идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN), свидетельство о регистрации стартапа (если имеется) и другие подтверждающие материалы к указанным документам.

Приём документов осуществляется в электронном виде через информационный ресурс "edu.creative.az".

Ознакомиться со списком зарубежных высших учебных заведений, на которые распространяется предпочтение в рамках программы стипендий, а также со списком специализаций или программ можно в соответствующих разделах формы заявки.

Кроме того, если учебное заведение, в котором кандидат хочет обучаться в рамках Стипендиальной программы, не включено в данный список, финансирование может быть рассмотрено комиссией с учетом показателей развития культуры и творческих индустрий в стране размещения данного заведения, а также возможностей и успехов в подготовке кадров по соответствующим направлениям специализации.

Кандидаты, которые обучаются на бакалавриате или магистратуре в государственных или финансируемых государством высших учебных заведениях Азербайджанской Республики, если они уже завершили более половины нормативного срока обучения, а также участники программ, которые завершили обучение на бакалавриате или магистратуре в зарубежных высших учебных заведениях в рамках государственных программ и международных соглашений (правительственные стипендиальные программы), не могут участвовать в отборе на программы того же уровня обучения.

Как уже сообщалось ранее, в рамках Плана мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрено направление деятельности по "Обеспечению динамичного развития культуры и творческих индустрий и укреплению экспортного потенциала в этой сфере". В связи с этим министерство культуры было определено в качестве основного исполнителя по созданию сертификационных программ, соответствующих требованиям в области культуры и творческих индустрий, и специальной стипендиальной программы для обучения за границей.

Согласно решению Коллегии министерства культуры, утверждены "Критерии, процедуры и правила финансирования для отбора лиц, которые будут обучаться в рамках специальной стипендиальной программы в области культуры и креативных индустрий".

Начало формы

Прием документов будет продолжаться с 15 августа 2024 года по 15 сентября 2024 года.

Для получения дополнительной информации о Стипендиальной программе можно обратиться по следующему номеру с 16 августа:

012 525 11 28 (внутренние номера: 102 или 103)

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