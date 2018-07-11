Азербайджан будет бороться с незаконным импортом мобильных телефонов

Мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Бабаева, меры по пресечению данных фактов предпринимаются совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

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