Азербайджан будет бороться с незаконным импортом мобильных телефонов
11 июля 2018 10:38 391
Мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Бабаева, меры по пресечению данных фактов предпринимаются совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
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