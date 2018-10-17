«Опять пятерка» от Kapital Bank для всех работников в сфере образования

Kapital Bank представляет новую льготную кредитную акцию для всех работников в сфере образования. Акцией смогут воспользоваться работники сферы образования, которые получают заработную плату посредством карт Kapital Bank.

В рамках акции любой работник сферы образования может рекомендовать своим коллегам обратиться в Kapital Bank, после чего каждый из них (как рекомендующий, так и его коллега) получат до 5% скидки на годовую процентную ставку по наличным кредитам. Работник сферы образования, рекомендовавший коллеге Kapital Bank, также получит определенное денежное вознаграждение. Кроме того, клиенты получат в качестве подарка такситную карту BirKart. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручительства. Акция действительна до 31 декабря 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах - www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.