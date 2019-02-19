Обсуждение вопроса сотрудничества Европейского союза и Азербайджана в сфере воздушного транспорта ожидается в ходе предстоящей встречи в следующем месяце. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник на брифинге глава Генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

По словам Хололея, сегодня вечером станет известно, какие продвижения имеются в рамках подготовки к подписанию авиационного соглашения.

"Неформальные обсуждения по этому вопросу продолжаются. На основе достигнутых договоренностей стороны определятся с очередным раундом переговоров. Не хотелось бы спекулировать касательно этого, но думаю, что очередная встреча состоится в следующем месяце. Будем надеяться, что в этом направлении будут достигнуты положительные результаты",- сказал Хололей.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

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