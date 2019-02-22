С начала 2019 года министерство финансов Азербайджана выпустило облигации на общую сумму 85 миллионов манатов. При этом спрос на эти государственные ценные бумаги превысил предложение почти втрое и составил 246 миллионов манатов.

На последнем аукционе министерства спрос и вовсе был выше предложения почти в пять раз - инвесторы подали заявки на 114,6 миллиона манатов при эмиссии гособлигаций на 25 миллионов манатов.

Эти цифры лишь подтверждают возросший интерес инвесторов к рынку государственных облигаций Азербайджана, чему есть несколько объективных причин.

Во-первых, инвестировать в манатные облигации выгоднее, чем хранить средства в иностранной валюте. Так, если в настоящее время ставки по долларовым вкладам варьируются в пределах одного-трех процентов, то доходность облигаций министерства финансов доходит до девяти процентов.

Во-вторых, стабильность маната увеличивает привлекательность гособлигаций, которые выпускаются в национальной валюте. В 2017 году манат укрепился к доллару на четыре процента, в первом квартале 2018 года - на 0,01 процента. С марта 2018 года курс маната по отношению к доллару находится на уровне 1,7. Сохранение высокого спроса инвесторов к манатным облигациям на протяжении уже долгого времени говорит об их уверенности относительно дальнейшей судьбы курса национальной валюты Азербайджана.

В-третьих, министерство финансов регулирует предложение в зависимости от спроса. Например, если раньше ведомство выпускало краткосрочные облигации с периодом обращения в один год, то в дальнейшем, на фоне роста спроса со стороны инвесторов начался выпуск среднесрочных облигаций с периодом обращения в два-три года. В перспективе, не исключается вероятность выпуска министерством и пятилетних облигаций, что только подстегнет интерес к манатным облигациям.

Здесь стоит упомянуть еще один важный момент. Выпуск облигаций министерством финансов способствует развитию фондового рынка Азербайджана. Например, если в 2016 году объем рынка государственных облигаций составлял 567,4 миллиона манатов, то в 2018 году уже превысил один миллиард манатов.

В дальнейшем вклад министерства финансов в развитие фондового рынка может только увеличиться. Дело в том, что в рамках Стратегии по управлению государственным долгом, принятой в Азербайджане в прошлом году, постепенно планируется переориентировать заимствования с внешнего на внутренний рынок. Иными словами, министерство финансов будет больше заимствовать на внутреннем рынке, соответственно, выпускать больше ценных бумаг.

Обобщив вышесказанное можно утверждать, что инвесторы заинтересованы вкладывать средства в государственные облигации Азербайджана. Причем, инвестируя в двух-трехлетние облигации они показывают, что верят в стабильность маната в среднесрочной перспективе. Манатные облигации могут стать для населения хорошей альтернативой банковским вкладам, а для компаний - стабильным источником доходов.

Азад Гасанли, Глава Русской службы новостей АМИ Trend