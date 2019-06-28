Когда мы говорим о смарт часах, на ум приходит огромный циферблат и громоздкий экран. Согласитесь, не всегда аксессуар такого плана подходит под наш образ, да и нашим прекрасным дамам тяжело подобрать "нежные" часы.

Samsung представил Galaxy Watch Active, "умные" часы с небольшими габаритами - всего 39,5 мм в диаметре и толщиной 10,5 мм. А вес данной модели составляет всего 25 грамм, поэтому аксессуар практически не ощущается на запястье.

Дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, имеет диагональ 1,1 дюйма и разрешение 360х360 точек. Запаса яркости на часах достаточно, чтобы всё было различимо даже в солнечный день. Также Galaxy Watch Active совместимы с любыми ремешками стандарта 20 мм, т.е при желании вы можете подобрать именно тот, который подходит под ваш образ.

Для управления Galaxy Watch Active используется сенсорный экран, а также две кнопки, расположенные сбоку на циферблате. Гладкая верхняя клавиша возврата на предыдущий этап, нижняя же, шероховатая на ощупь, возвращает "домой" и вызывает меню при одинарном нажатии.

Часы самостоятельно ведут круглосуточный мониторинг вашего состояния. Датчики измеряют частоту пульса, количество сожжённых калорий, фиксируют различные состояния (физической активности, покоя, сна) и предоставляют рекомендации по необходимости. Galaxy Watch Active также определит текущий уровень стресса и посоветуют вам заняться дыхательной гимнастикой.

Если пользователь бодрствует, но уже больше часа сидит на одном месте (например, в офисе перед монитором), гаджет напомнит о разминке и предложит вариант упражнений. "Умные" часы также позволяют ответить на входящие SMS, используя конвертор речи в текст, с помощью эмоджи или интуитивно-понятной экранной клавиатуры.

Несмотря на достаточно компактные размеры, корпус часов защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Galaxy Watch Active может выдерживать давление до 5 атмосфер, также в часах можно мыть руки, принимать душ и плавать.

Смарт часы от Samsung - это друг, на которого можно положиться, ведь они способны проработать более 45 часов без подзарядки. Также здесь присутствует функция беспроводной зарядки.

Дополнительную информацию о смарт часах Galaxy Watch Active можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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