Азербайджан и Китай подписали важное соглашение в сфере перевозок
Азербайджанская компания ADY Container (дочерняя структура ЗАО "Азербайджанские железные дороги") и китайская компания XI`an Соntinental Bridge International Logistic подписали транспортное соглашение об осуществлении контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Документ был подписан в рамках проходящего в Баку форума по торгово-экономическому сотрудничеству между китайской провинцией Сиань и Азербайджаном. Соглашение предусматривает экспедицию контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках проекта "Один пояс, один путь".
Помимо этого документа было подписано еще два соглашения между китайскими и азербайджанскими компаниями.
Соглашение о сотрудничестве подписали азербайджанская компания Kat Holding с финансовым холдингом Сьян, помимо этого было подписано соглашение между азербайджанской компанией Mercury Group LLC и китайской торговой компанией Chanba.
Отметим, что проект Транскаспийский транспортный коридор инициирован для повышения транзитного потенциала и развития стран каспийского региона.
Маршрут проходит в Европу из Китая через Каспийское море.
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