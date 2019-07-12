Инженеры, задействованные в реализации проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", получили награду "Крупный проект" Королевской инженерная академии Великобритании на 2019 год за сотрудничество в реализации этого проекта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Королевскую инженерную академию.

Сообщается, что награда была вручена в Лондоне 11 июля.

В сообщении говорится, что "Шах Дениз-2" поможет Европе удовлетворить свои будущие потребности в энергоресурсах и сыграет важную роль в переходе стран ЕС к экономике с низким уровнем выбросов углерода.

Отметим, что "Шах Дениз-2" является отправной точкой нового "Южного газового коридора". В рамках второй стадии разработки месторождения будет добываться дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них шесть миллиардов будет поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения "Шах Дениз" достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей в день.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) -28,8 процента, AzSD - 10 процентов, SGC Upstream - 6,7 процента, Petronas - 15,5 процента, Lukoil - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO -19 процентов.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

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