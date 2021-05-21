https://news.day.az/economy/1344940.html Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере
Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с парламентским представителем Государственного секретаря Великобритании, министром экспорта Грэмом Стюартом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр написал в Twitter.
Министр отметил, что на встрече обсуждались текущие и перспективные вопросы сотрудничества в транспортной сфере, состоялся обмен мнениями о цифровой трансформации.
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