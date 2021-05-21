Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с парламентским представителем Государственного секретаря Великобритании, министром экспорта Грэмом Стюартом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр написал в Twitter.

Министр отметил, что на встрече обсуждались текущие и перспективные вопросы сотрудничества в транспортной сфере, состоялся обмен мнениями о цифровой трансформации.