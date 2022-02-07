Верю, что азербайджанская молодежь станет лидером в развитии технологий

Верю, что молодежь Азербайджана проявит большой интерес к Международному фестивалю авиации, космоса и технологий TEKNOFEST и станет лидером в развитии технологий.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, заявил заместитель министра промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир, передает Day.Az.

Замминистра отметил, что Турция и Азербайджан являются молодыми странами по доли молодежи в численности населения.

"Как известно, мы живем в эпоху развития технологий, которые занимают особое место во всех сферах, в том числе в области государственного управления. Мы поддерживаем и мотивируем нашу молодежь развивать технологии. Организуя TEKNOFEST, мы дали молодым людям возможность работать в команде и развивать проекты.

TEKNOFEST в Азербайджане делает первые шаги. Теперь мы переживаем такое же волнение в братской стране, какое испытали, проводя TEKNOFEST в Турции в 2018 году. Верю, что азербайджанская молодежь проявит большой интерес к TEKNOFEST и займет передовые позиции в сфере развития технологий. Мы уже стали свидетелями энтузиазма тысяч молодых людей, которые заняты разработкой проектов в этой области. Надеемся, что благодаря TEKNOFEST азербайджанская молодежь также внесет свой вклад в развитие технологий", - сказал Качир.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Аz, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.