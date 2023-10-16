Расходы на дошкольное образование увеличатся

Расходы на дошкольное образование в Азербайджане увеличиваются почти на 50 миллионов манатов.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно проекту, расходы на дошкольное образование в следующем году составят 453 миллиона 018 тысяч 349 манатов. Этот показатель на 11,9 процента или 48 миллионов 182 тысячи 248 манатов больше утвержденного прогноза на 2023 год.

Отметим, что в утвержденном государственном бюджете на 2023 год расходы на дошкольное образование прогнозировались в размере 404 миллионов 836 тысяч 101 маната.