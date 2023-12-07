Азербайджан и Турция вступили в новый этап развития сотрудничества в секторе ИКТ

Сегодня в Баку состоялся второй этап мероприятия "Знакомство с турецким технологическим рынком", организованного Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в мероприятии, проведенном в рамках сотрудничества с ключевыми игроками отрасли, такими как Кластер коммуникационных технологий Турции (HTK), Ассоциация производителей программного обеспечения Турции (YASAD) и Ассоциация экспортеров услуг Турции (HIB), приняли участие представители 19 ведущих ИКТ-компаний Турции.

Мероприятие посетил посол Турции в Азербайджанской Республике Джахит Багчи и выразил турецким компаниям - организаторам мероприятия свою благодарность за создание такой возможности в Азербайджане. Посол подчеркнул, что это мероприятие положило начало новой фундаментальной странице бизнес-сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области ИКТ, отметив, что данное мероприятие будет способствовать сотрудничеству турецких и азербайджанских компаний, что в будущем будет иметь важные преимущества для сектора ИКТ обоих государств. Гости-компании продемонстрировали сильные стороны и опыт сектора ИКТ Турции аудитории, состоящей из представителей местных структур и компаний.

На церемонии открытия председатель IRIA Инара Велиева поприветствовала турецких гостей и подчеркнула важность мероприятия в развитии нового этапа двусторонних отношений между двумя странами. Было отмечено, что платформа является уникальной возможностью для турецких компаний представить свои возможности и наладить контакты и сотрудничество с азербайджанскими коллегами.

Затем выступили председатель YASAD Гонуль Камали, председатель HIB Ильхан Багорен, председатель HTK Ильяс Карадуман, которые выразили уверенность в том, что Азербайджан является благоприятной средой для бизнеса. Были высоко оценены важные преимущества и льготы, предоставляемые в рамках программы релокации и резидентства технопарка. В то же время было подчеркнуто стратегическое значение Азербайджана как бизнес-центра в Евразии.

В рамках мероприятия также были проведены двусторонние деловые встречи между турецкими компаниями и ведущими технологическими компаниями Азербайджана, конкретные обсуждения потенциальных партнерств и сотрудничества.

Напомним, что в октябре, во время рабочего визита руководящего состава IRIA в Турцию, были проведены предварительные встречи с более чем 75 турецкими компаниями по обмену опытом в области цифрового развития, широкой оценке возможностей среднего сотрудничества на международных мероприятиях и ознакомлению с турецким рынком.

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