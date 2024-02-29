Результаты COP29 будут важны как для Азербайджана, так и всего мира

Проведение в Азербайджане в этом году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 является очень значимым событием. Ее результаты будут важны как для Азербайджана, так и для всего мира.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан придает большое значение решению глобальных вопросов, связанных с изменением климата. "В целях усиления глобальной борьбы с изменением климата, распоряжением Президента Азербайджанской Республики 2024 год был объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Наше государство как надежный и ответственный член международного сообщества придает большое значение решению глобальных проблем, связанных с изменением климата, и ведет постоянную работу в этом направлении. Принимаемые меры, в том числе расширение использования метро, окажут положительное влияние с точки зрения охраны окружающей среды, качества атмосферного воздуха", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что в последние годы в транспортном секторе Азербайджана проводятся широкомасштабные мероприятия с целью внедрения "зеленых" подходов. "С 2019 года начали применяться льготы на электрические и гибридные автомобили. С 1 января 2020 года импорт и продажа автомобилей с электрическим приводом освобождены от НДС. С момента введения льгот импорт этих машин быстро увеличивается. Импорт электромобилей в 2020 году был в 19 раз больше, чем в 2001 году", - отметил замминистра.

Заместитель министра подчеркнул, что параллельно с продвижением экологически чистых транспортных средств были приняты решения по ограничению импорта и использования старых транспортных средств. "В соответствии с постановлением Кабинета министров от 29 марта 2020 года ограничен ввоз легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. В целях внедрения процесса утилизации старых и непригодных для использования транспортных средств в закон о производственных и бытовых отходах были внесены изменения и добавлена новая глава. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 января 2024 года создан Фонд утилизации транспортных средств. Затем были утверждены правила формирования и использования средств этого фонда. Развитие транспортной системы играет важную роль для успеха каждой страны", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!