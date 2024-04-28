Исламское финансирование имеет большой потенциал для поддержания экосистем.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал Управляющий Фонда национального развития Саудовской Аравии Стивен Грофф, выступая на 18-м Глобальном форуме Исламского банка развития по исламскому финансированию в рамках ежегодных совещаний ИБР в Эр-Рияде, передает Day.Az.

Он отметил, что исламское финансирование не только способствует распределению рисков, но и позволяет внедрять инновационные подходы, которые приносят пользу как мусульманским, так и немусульманским сообществам во всем мире.

"Подобная финансовая деятельность имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития во многих странах, особенно во времена кризиса. В таких странах, как Саудовская Аравия, предпринимательство рассматривается не просто как двигатель прогресса, но и как ключевой элемент в достижении инклюзивного и устойчивого роста. Рамки исламского финансирования, с их упором на распределение рисков, предлагают основу для содействия инициативам в области финансирования развития, которые являются одновременно устойчивыми и этически обоснованными", - сказал он.

Грофф считает, что создание условий, способствующих инновациям и предпринимательству, имеет решающее значение.

"Варианты финансирования, соответствующие шариату, позволяют предпринимателям использовать возможности, одновременно соблюдая основные принципы. Технологические достижения сделали финансовые услуги более доступными и этичными, что соответствует ценностям исламского финансирования. Такие продукты, как Сукук, соответствуют целям устойчивого развития", - сказал он.

Грофф добавил, что еще одним важным аспектом финансового прогресса является интеграция технологий в финансы и влияние, которое FinTech оказывает на расширение доступа к финансовым продуктам и услугам.

"Как все вы знаете, FinTech сейчас играет ключевую роль в обеспечении инклюзивности финансовых систем, и исламское финансирование не является исключением. Технологические достижения привели к появлению платформ, которые не только повышают доступность финансовых услуг, но и поддерживают этические стандарты, особенно в сочетании с хорошо структурированными продуктами и услугами", - сказал он.

Грофф отметил, что исламское финансирование имеет большой потенциал развивать экосистемы, способствующие предпринимательству, уделяя большое внимание экономической деятельности в рамках финансовых транзакций. Это, в свою очередь, дает предпринимателям пространство, необходимое для инноваций и достижения успеха, добавил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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