Азербайджан предложит создать новый финансовый механизм Север-Юг на COP29

На COP29 Азербайджан намерен предложить создание нового финансового механизма Север-Юг.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник управления устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе презентации на тему "На пути к COP29 - приоритеты и повестка дня" в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

Он отметил, что Финансовый механизм Север-Юг будет служить мостом между национальными и международными нефтяными (энергетическими) компаниями.

Он отметил, что возможности членства останутся открытыми для всех сторон, даже для тех, кто изначально не решался присоединиться к инициативе.

"Стороны-члены Финансового механизма Север-Юг будут осуществлять переводы в Фонд за экспортируемое ими ископаемое топливо и станут акционерами в обмен на сумму, которую они передают. Стороны самостоятельно определят размер сбора в зависимости от объема ископаемого топлива и, соответственно, суммы, подлежащей перечислению в Фонд", - пояснил он.

Гусейнов отметил, что основными факторами, отличающими Финансовый механизм Север-Юг, являются следующие:

- Финансовая стабильность (устойчивый приток капитала).

- Часть собранных в фонд средств будет считаться неприбыльным капиталом для целей финансирования концессионных проектов (льготное инвестирование).

- Другая часть будет направлена на коммерчески выгодные инвестиции и станет источником дохода для акционеров.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!