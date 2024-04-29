Азербайджан предложит создать новый финансовый механизм Север-Юг на COP29
На COP29 Азербайджан намерен предложить создание нового финансового механизма Север-Юг.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник управления устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе презентации на тему "На пути к COP29 - приоритеты и повестка дня" в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.
Он отметил, что Финансовый механизм Север-Юг будет служить мостом между национальными и международными нефтяными (энергетическими) компаниями.
Он отметил, что возможности членства останутся открытыми для всех сторон, даже для тех, кто изначально не решался присоединиться к инициативе.
"Стороны-члены Финансового механизма Север-Юг будут осуществлять переводы в Фонд за экспортируемое ими ископаемое топливо и станут акционерами в обмен на сумму, которую они передают. Стороны самостоятельно определят размер сбора в зависимости от объема ископаемого топлива и, соответственно, суммы, подлежащей перечислению в Фонд", - пояснил он.
Гусейнов отметил, что основными факторами, отличающими Финансовый механизм Север-Юг, являются следующие:
- Финансовая стабильность (устойчивый приток капитала).
- Часть собранных в фонд средств будет считаться неприбыльным капиталом для целей финансирования концессионных проектов (льготное инвестирование).
- Другая часть будет направлена на коммерчески выгодные инвестиции и станет источником дохода для акционеров.
Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Азербайджане.
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