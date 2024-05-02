АБР проводит обсуждения по Среднему коридору

Панельные дискуссии по Среднему коридору начались в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси, Грузия, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе сессии на тему "Расширение связности: Европейский коридор связности (возобновляемая энергетика и цифровая связь) (перестройка евроазиатской связности)" участники будут изучать потенциал Среднего коридора для стимулирования экономического роста и региональной интеграции путем оживления исторических торговых путей и предложения стратегических альтернатив для торговли между Европой и Азией.

Азербайджан на мероприятии представляет министр финансов, член Совета управляющих АБР Самир Шарифов.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.



Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.

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