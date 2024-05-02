В ПРООН рассказали о приоритетах работы с Азербайджаном

Программа развития ООН (ПРООН или UNDP) назвала приоритеты, по которым работает с правительством Азербайджана в отношении "Национальных планов адаптации" (обязательств страны по смягчению изменения климата), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на UNDP Azerbaijan.

"В Азербайджане мы работаем с правительством по "Национальным планам адаптации" по трем основным направлениям - очищение воды, улучшение ситуации на прибрежных территориях и повышение эффективности в сельском хозяйстве", - отметила и.о.постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасалво.

По ее мнению, вода (Каспий, реки) является важнейшим "активом" Азербайджана, и все три приоритета ПРООН в стране так или иначе связаны с водой.

"Мы хотели помочь в уменьшении вредных выбросов, защите источников воды, ее очистке", - пояснила Роккасалво.

По ее словам, вопрос поддержания и сохранения чистоты водных источников - один из вопросов, которые обсуждаются на Конференциях сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), и данная тема найдет свое отражение и на COP29.

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