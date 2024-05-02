Для поддержки Азербайджана в процессе COP29 в ООН создана специальная рабочая группа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.

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