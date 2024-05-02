Ожидаем запуск совместного пункта пропуска Азербайджана и Грузии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии Лариса Кислякова, выступая на панельных дискуссиях на тему "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)

в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

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