https://news.day.az/economy/1657121.html Ожидаем запуск совместного пункта пропуска Азербайджана и Грузии
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии Лариса Кислякова, выступая на панельных дискуссиях на тему "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)
Ожидаем запуск совместного пункта пропуска Азербайджана и Грузии
Ожидаем запуск совместного пункта пропуска Азербайджана и Грузии.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии Лариса Кислякова, выступая на панельных дискуссиях на тему "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)
в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.
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