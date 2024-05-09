Турция планирует строить предприятия по сжижению газа

Предприятия по сжижению природного газа планируется построить в Турции в ближайшие годы. Поставлять его за рубеж будут на морских судах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Türkiye сообщили источники в Минэнерго республики.

Строительство таких заводов стало возможным благодаря принятому 2 мая парламентом Турции законопроекту, который позволяет продавать импортируемый республикой сжиженный природный газ (СПГ). Этот документ укрепил законодательную базу по превращению Турции в международный газовый хаб и поставкам через него в Европу природного газа, в том числе из России.

В Минэнерго Турции отметили, что республика добывает собственный природный газ в Черном море, импортирует его из Азербайджана, России и Ирана, а также приобретает в виде СПГ у разных стран. Сейчас в Турции нет предприятий по сжижению газа. Строить их планируется как в рамках госпрограмм, так и за счет частных инвестиций.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в прошлом году она импортировала 50,5 млрд куб. м природного газа, причем из них порядка 30% в виде СПГ. По оценкам экспертов, в ближайшие годы этот объем вырастет до 40%.

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