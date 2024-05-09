Американские компании заинтересованы в участии в COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби во время посещения предприятий Baker Hughes и встречи с представителем компании в стране Зауром Аллахвердизаде и руководством компании, передает в четверг Day.Az со ссылкой на посольство.

"В американской компании Baker Hughes, являющейся крупным поставщиком нефтегазового оборудования и услуг, в Азербайджане работает более 300 человек. Компания тесно сотрудничает с SOCAR Upstream. Послу рассказали об инициативах компании Baker Hughes в области "зеленой" энергетики, а также политике диверсификации и инклюзивности. Он отметил важность нормативно-правовой базы для развития "зеленой" энергетики и подчеркнул интерес американских компаний к сектору возобновляемой энергетики Азербайджана, в том числе в участии в COP29", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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