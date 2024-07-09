Уже 7-й год республиканские предметные олимпиады проводятся при поддержке первого банка страны Kapital Bank и организации Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Накануне состоялась церемония награждения победителей олимпиад 2023-2024 учебного года. На церемонии были вручены дипломы и награды 8 золотым медалистам, показавшим наивысшие результаты на республиканских предметных олимпиадах, а также всем победителям.

Напомним, что всего в этом учебном году для участия в олимпиаде было зарегистрировано более 62 тысяч учащихся. Конкурс был организован среди школьников 8-11 классов, по 8 предметам, в 143 центрах. Студенты проверили свои знания по азербайджанскому языку и литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике, истории и географии в 3 турах. Право на участие в полуфинальном этапе получили 10 997 учащихся. Из почти 1000 участников, прошедших в финальный этап, победителем стал 491 человек. Из них 244 человека завоевали бронзовые медали, 163- серебряные и 84- золотые.

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