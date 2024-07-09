Недавно в Yango стал доступен новый сервис, с помощью которого легко планировать ежедневные поездки по Баку на общественном транспорте. А также находить доступные альтернативы такси в периоды высокого спроса, когда стоимость поездок выше обычного, и хочется сэкономить. Это можно сделать в приложении - на новой вкладке "Транспорт".

Достаточно ввести точку начала поездки и пункт назначения, затем выбрать вкладку "Транспорт". Приложение найдёт и покажет все возможные варианты поездки, расписание движения городского транспорта и примерное время в пути для каждого маршрута.

"До сих пор мы развивали Yango как удобный сервис заказа поездок на такси. Но будущее нашего приложения - стать универсальным помощником для жителей города. Мы планируем развивать Yango как городской суперапп, с помощью которого жители Баку смогут решать самые разные повседневные задачи. Запуск "Транспорта" - первый шаг на этом пути", - сообщила пресс-служба Yango.

В скором времени технологическая компания планирует представить на рынке ряд сервисов, направленных на развитие городской среды, которые станут доступны пользователям в новом супераппе.