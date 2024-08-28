Аналитики предрекли падение цен на нефть

Goldman Sachs и Morgan Stanley снизили прогнозы цен на нефть на 2025 год. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты банков.

Согласно новым оценкам, средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит менее $80 за баррель. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз до $77, а Morgan Stanley ожидает, что фьючерсы будут торговаться в диапазоне $75-78.

"Рынки сырой нефти остаются в дефиците, но, вероятно, являются такими напряженными, какими они будут в течение некоторого времени", - считают аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Шарлотта Фиркинс.

Эксперты отмечают, что к четвертому кварталу 2024 года баланс, вероятно, вернется к равновесию, а в 2025 году ожидается профицит.

Goldman Sachs также рассмотрел несколько сценариев развития событий. По их оценкам, цена Brent может упасть до $60, если спрос на нефть в Китае останется на прежнем уровне, до $63 - при введении США 10% тарифа на импорт товаров, и до $61 - если ОПЕК+ полностью отменит дополнительные сокращения добычи в 2,2 млн баррелей в сутки к сентябрю 2025 года.

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