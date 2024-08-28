Азербайджанская нефть подорожала

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Как передает Day.Az, цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 2,89 доллара США или на 3,6% и составила 83,76 доллара США.

Отметим, что 24 августа также сообщалось о росте цен на азербайджанскую нефть марки Azeri Light.

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