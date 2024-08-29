Китай стал крупнейшим инвестором в энергетическую трансформацию

Китай в 2023 году инвестировал в зеленую экологию $676 млрд, став крупнейшим инвестором в энергетическую трансформацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в Белой книге "Энергетическая трансформация в Китае", опубликованной Информационным бюро Госсовета КНР.

"В 2023 году инвестиции Китая в энергетическую трансформацию достигли $676 млрд, что позволило стране стать крупнейшим в мире инвестором в данной области", - приводит агентство Xinhua фрагмент документа. В нем отмечается, что доля потребления экологически чистой энергии в Китае за минувшие 10 лет выросла на 10,9 процентных пункта и составила 26,4% в 2024 году.

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