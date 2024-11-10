COP29: внимание всего мира приковано к Баку

Великобритания готова отстаивать повестку дня по климатическому финансированию на COP29 в Баку,

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом в видеообращении сказал посол страны в Азербайджане Фергус Олд.

"В течение последних 11 месяцев мы строили планы и готовились. Теперь пришло время действовать. В течение следующих двух недель внимание всего мира будет приковано к Баку. Правительство Великобритании будет участвовать на COP29, чтобы отстаивать интересы по сокращению выбросов парниковых газов, помогать направлять климатическое финансирование тем, кто в нем больше всего нуждается, и содействовать созданию зеленых рабочих мест.

Мы также здесь, чтобы наладить партнерские отношения с председательствующим на COP29 Азербайджаном, с каждой стороной, готовой превратить обещания по климату в климатический прогресс, и с лидерами из бизнеса и гражданского общества, которые играют ключевую роль в общем успехе. Обратный отсчет закончен, пришло время действовать", - сказал он в видеообращении.

Отметим, что завтра в Баку стартует 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.