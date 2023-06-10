Что такое рамбутан, как и зачем его едят

Если вы частый гость в разделах с экзотическими фруктами, вы наверняка видели небольшие круглые и колючие плоды яркого красного цвета, чем-то напоминающие личи. Это рамбутан - и его стоит попробовать, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Что такое рамбутан

Рамбутан - экзотический плод, который собирают в Юго-Восточной Азии, чаще в Таиланде и на Шри-Ланке. Сезон у фрукта довольно короткий, но разбит на две части: зимний и летний. Сейчас рамбутан как раз можно найти в крупных супермаркетах, потому что его собирают с декабря по январь. Ищите рядом с другими редкими плодами вроде папайи.

Внешне рамбутан чем-то напоминает личи. Тоже круглый и насыщенно красновато-розовый, но более "волосатый". По форме и размеру близок к небольшому куриному яйцу. Колючая оболочка - лишь кожура, под которой прячется белая сочная мякоть. Чистить рамбутан не сложнее, чем мандарин. Бояться процесса не стоит - шипы мягкие и легко сминаются под пальцами.

Как едят рамбутан

В рамбутане едят только мякоть - кожуру и косточку, которая прячется в самом центре, можно выбросить. По вкусу плоды близки к личи, гурманы также смогут распознать в них ноты зеленого винограда и ананаса. Словом, микс необычный, обязательно стоит попробовать.

Чтобы почистить рамбутан, достаточно сделать круговой надрез. После этого кожица легко отделяется от мякоти. Если вы когда-либо пробовали покупать домой личи - точно справитесь с задачей. Одну из половинок кожицы можно оставить, чтобы было удобнее держать, надкусывать плод рекомендуется аккуратно, чтобы случайно не наткнуться на горькую косточку.

Рамбутаны обычно едят как сладкую закуску, отдельно от других блюд. Но при желании мякоть можно добавить во фруктовый салат или коктейль (алкогольный или на основе сока и газировки). Рамбутанами также можно заменить личи в любом рецепте, добавить в йогурт, мороженое и любой рецепт.

Польза и вред рамбутана

Мякоть плодов богата клетчаткой, антиоксидантами, витаминами А, В1, В2, РР, С и фолиевой кислотой, а также кальцием, фосфором и железом. Включение экзотического плода в рацион поможет наладить пищеварение, укрепить сосуды и сердце, снизить уровень холестерина в крови. Правда, если вы пробуете рамбутан впервые, лучше проявить осторожность и начать с маленького кусочка. Особенно, если страдаете пищевыми аллергиями. В день рекомендуется съедать не больше 6 штук.