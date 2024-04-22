Почему не надо замораживать жареную еду?

Один из способов продления срока хранения пищи - это заморозка. Но вот жареную еду лучше в морозильной камере не хранить.

Почему жареную пищу не рекомендуется класть в морозилку? Всё дело в том, что жареная еда в принципе плохо переносит замораживание и оттаивание. Из-за этого она утрачивает и эстетический вид, и вкус. При нагревании может нарушиться и консистенция: пища станет слишком мягкой.

Из-за растительного масла при разморозке жареного блюда вы можете столкнуться с диареей, болями в животе и с более серьёзными заболеваниями.

В вашей морозилке никогда не должно быть следующих продуктов. Это картофель фри, жареная пища, майонез, сочные фрукты (например, яблоки), цитрусовые, дыни, ростки, пудинги, макароны и варёный рис, пирожные с пудингом, сода, гомогенизированные сырки, яйца, сметана, рыбные консервы.

В морозилке температура должна равняться -18⁰С. Также продукты, которые вы собираетесь замораживать, должны быть упакованы: будет хорошо, если в пакеты для заморозки.

Источник