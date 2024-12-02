Стало известно, нужно ли замачивать орехи перед употреблением в пищу

Орехи - самый удобный перекус, их даже мыть не нужно. Или все-таки нужно?

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, эксперт дала ответ, который многих удивит.

Орехи, вне зависимости от места покупки, были и остаются грязными. С них нужно смыть пыль и вредные микроорганизмы. Не лишним будет и вымачивание ядер в течение 6-18 часов перед употреблением или использованием в блюдах. Как известно, в орехах есть фитиновая кислота и прочие защитные ферменты, которые мешают усвоению полезных минералов. Человек не получает цинк, кальций и железо в желаемом объеме.

Однако диетолог Марина Макиша не согласна с необходимостью замачивать орехи в воде. Да, уровень фитиновой кислоты в них снизится, но незначительно. За то время, пока ядра будут в воде, их могут "атаковать" болезнетворные микроорганизмы. Ведь влага - лучшая среда для их размножения.

Самым оптимальным вариантом станет промывание орехов под проточной водой и их своевременная просушка (например, на сковороде или в духовке), сообщило издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на слова специалиста. Этого будет достаточно для обработки продукта.