Когда и кому опасно пить кофе с молоком?

Этот напиток давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многие люди предпочитают пить его с молоком. Чем такой вариант полезен и вреден для здоровья, "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Марии Волынкиной, передает Day.Az.

По словам специалиста, кофе с молоком может предотвратить образование злокачественных опухолей в пищеводе:

- Ученые утверждают, что кофе с молоком предотвращает рак пищевода. Горячий напиток разъедает чувствительные ткани пищевода. Впоследствии могут образоваться злокачественные опухоли. Молоко же снижает температуру напитка и помогает ему более комфортно усваиваться в организме.

Кроме того, некоторые полезные элементы не усваиваются организмом, когда человек пьет черный кофе. Например, кальций. А кофе с молоком позволяет компенсировать эту потерю, объяснила диетолог.

Специалист заверила, что кофе с молоком содержит большое количество калорий, поэтому может замедлить процесс похудения и стать причиной набора лишнего веса.

- Кофе с молоком может пагубно сказаться на нашей фигуре. Например, в чашечке черного кофе содержится 4,7 килокалории, а с добавлением молока и сахара калорийность зернового напитка становится не менее 50, - сказала Волынкина.

Эксперт отметила, что если человек хочет похудеть, то для него эта калорийность будет слишком большой. Молоко также задерживает воду, и похудение замедляется. Лучше снизить потребление молока до минимума или заменить его растительным или безлактозным.

Кофе с молоком строго противопоказан людям, которые страдают желудочно-кишечными проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также расстройствами нервной системы, подчеркнула диетолог.

Помимо этого, нельзя пить кофе перед спортивной тренировкой.

- Когда человек пьет кофе, у него начинается более учащенное сердцебиение, во время тренировки пульс тоже резко увеличивается. Это может пагубно сказаться на здоровье человека. Кофе нужно пить за два часа до занятий спортом, - сказала она.

Еще кофе с молоком может быть опасен для тех, у кого непереносимость лактозы. Лучше заменить обычное молоко на кокосовое, рисовое или овсяное, добавила диетолог.