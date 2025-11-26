Назван самый опасный продукт в рационе людей

Самым опасным продуктом в рационе людей является белый ультраобработанный хлеб со множеством добавок. Об этом заявила американский врач-диетолог Джульетт Мартин, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

По ее словам, такой хлеб содержит консерванты, эмульгаторы и стабилизаторы, но в его составе присутствует очень мало клетчатки. Подобный продукт повышает уровень сахара в крови и разносит по организму опасный холестерин. Он способен забрасываться в артерии, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта.

По словам Мартин, "хороший, чистый хлеб", наоборот, может помочь снизить холестерин.

- Некоторые буханки могут даже помочь снизить уровень плохого холестерина. Когда речь идет о хлебе и холестерине, простота является ключевым фактором. Ищите буханки с короткими и узнаваемыми списками ингредиентов. Если вы не можете произнести ингредиент, вероятно, он ультраобработанный, - подчеркнула специалист.

По ее словам, лучше всего выбирать продукты из ржи или закваски, приготовленные только из муки, воды, соли и дрожжей. Если убрать из рациона "плохой хлеб", можно уберечь организм от серьезных заболеваний и снизить вес, передает Daily Mail.