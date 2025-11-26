Врач предупредила о неожиданной опасности одного модного напитка

Регулярное употребление бабл-ти - напитка с шариками тапиоки - может привести к серьезным заболеваниям, предупредила врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с изданием UfaTime.ru она рассказала о неожиданной опасности этого модного напитка.

Врач отметила, что многие люди считают бабл-ти просто чаем, однако в действительности его основу составляют шарики тапиоки, сделанные из крахмала и сахарного сиропа. При этом в напиток также добавляют сиропы и молоко, из-за чего он становится очень калорийным, подчеркнула Ахуньянова.

По ее словам, главная опасность такого чая заключается в том, что он вызывает резкий подъем уровня глюкозы в организме, а затем его резкое снижение. Из-за этого человек снова быстро почувствует голод. Врач добавила, что регулярное употребление бабл-ти провоцирует набор веса, накопление жира в печени и развитие инсулинорезистентности, а также нарушает микрофлору кишечника.

"Такой вот "чай" на деле - обычный десерт с огромной калорийностью", - предупредила Ахуньянова.