Диетолог показала простой способ есть больше овощей

Многие покупают овощи с лучшими намерениями, а через несколько дней выбрасывают увядшие перец, огурцы и салат. Как не забывать их съедать?

По словам эндокринолога и диетолога Альбины Комиссаровой, людям часто сложно есть овощи не из-за слабой мотивации, а из-за банального отсутствия времени, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома. Даже свежие плоды необходимо помыть, почистить, нарезать, иногда - отварить или запечь.

Врач в социальных сетях поделилась лайфхаком, который и ей самой помогает автоматически есть больше овощей в течение недели: заранее собирать контейнер с подготовленными овощами на 2-3 дня вперед.

"Готовлю такой контейнер, подготавливаю 3 вида овощей. Тут отварила брокколи, редис и перец болгарский. Огурцы и помидоры не люблю заранее нарезать. Но так намного быстрее получается", - уточнила Комиссарова.

Подготовленные овощи постоянно находятся под рукой, и вероятность добавить их к обеду или ужину намного выше.

"Чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов, минералов и клетчатки, нужно регулярно есть овощи, фрукты, ягоды и зелень - 400 г в день согласно рекомендациям ВОЗ. Это примерно пять порций по 80 г", - говорится в рекомендациях портала "Здоровое питание".

Растительные продукты необходимы как взрослым, так и детям, однако насильно заставлять малышей есть овощи нельзя. Диетолог Люси Аптон ранее объяснила, что эффективнее регулярно предлагать их в разном виде - запеченными, тушеными, в супах-пюре или вместе с любимыми продуктами.