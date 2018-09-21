По технологиям НАСА создали идеальную подушку

Развитие технологий не обошло даже постельные принадлежности. Американская компания использовала технологии НАСА для создания идеальной подушки: видимо, спать на ней просто космос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, внешняя оболочка Simba Hybrid изготовлена из патентованного материала Outlast. Первоначально инженеры NASA разработали его для защиты астронавтов от перепада температуры.

Переворачивать на "холодную" сторону подушку больше не требуется. Simba Hybrid устроена так, что не провоцирует повышение температуры тела. Внутри она заполнена специальным, разрезанным на заранее смоделированные формы материалом. Когда человек двигается во сне, кусочки наполнителя перемещаются, позволяя воздуху циркулировать под поверхностью.

Не слишком толстая, в меру мягкая, идеально удобная - Simba Hybrid стоит около 100 долларов. В принципе, не так уж и много за технологию НАСА.

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