Google Assistant синхронно переводит с этих языков - СПИСОК
Google обновила возможности фирменного виртуального помощника Google Assistant. В нем появился режим синхронного перевода на 27 языков, в числе которых есть и украинский. Первым устройством с его поддержкой стал умный дисплей Google Home Hub. Пока что режим тестируется в отельных лобби, - передает AIN.UA.
Чтобы активировать функцию, нужно попросить Asisstant "побыть переводчиком" на выбранный язык. Свой язык указывать не нужно - его определение пройдет автоматически. Затем виртуальный помощник начнет выводить на экран текстовый перевод обращения и параллельно озвучивать его собеседнику. То же самое - в обратном порядке.
Поддерживаются следующие языки:
- Арабский;
- Китайский;
- Чешский;
- Датский;
- Нидерландский;
- Английский;
- Финский;
- Немецкий;
- Греческий;
- Хинди;
- Индонезийский;
- Итальянский;
- Японский;
- Корейский;
- Польский;
- Португальский;
- Румынский;
- Русский;
- Словацкий;
- Испанский;
- Шведский;
- Тайский;
- Турецкий;
- Украинский;
- Вьетнамский.
Пока что функциональность и качество работы не идеальны. Журналисты The Verge, протестировавшие режим синхронного перевода между английским и мандаринским диалектом китайского, отметили несколько недостатков:
Два человека не могут говорить одновременно.
При переводе Google Assistant "проглатывает" слова и смысловые конструкции или серьезно ошибается.
После окончания фразы необходимо подождать несколько секунд.
Напомним, что ранее компания официально объявила о закрытии соцсети Google+ для обычных пользователей. Также Google пообещала заблокировать приложение на 32 миллионах смартфонов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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