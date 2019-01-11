Google Assistant синхронно переводит с этих языков - СПИСОК

11 января 2019 09:53

Google обновила возможности фирменного виртуального помощника Google Assistant. В нем появился режим синхронного перевода на 27 языков, в числе которых есть и украинский. Первым устройством с его поддержкой стал умный дисплей Google Home Hub. Пока что режим тестируется в отельных лобби, - передает AIN.UA.

Чтобы активировать функцию, нужно попросить Asisstant "побыть переводчиком" на выбранный язык. Свой язык указывать не нужно - его определение пройдет автоматически. Затем виртуальный помощник начнет выводить на экран текстовый перевод обращения и параллельно озвучивать его собеседнику. То же самое - в обратном порядке.

Поддерживаются следующие языки:

  • Арабский;
  • Китайский;
  • Чешский;
  • Датский;
  • Нидерландский;
  • Английский;
  • Финский;
  • Немецкий;
  • Греческий;
  • Хинди;
  • Индонезийский;
  • Итальянский;
  • Японский;
  • Корейский;
  • Польский;
  • Португальский;
  • Румынский;
  • Русский;
  • Словацкий;
  • Испанский;
  • Шведский;
  • Тайский;
  • Турецкий;
  • Украинский;
  • Вьетнамский.

Пока что функциональность и качество работы не идеальны. Журналисты The Verge, протестировавшие режим синхронного перевода между английским и мандаринским диалектом китайского, отметили несколько недостатков:

Два человека не могут говорить одновременно.
При переводе Google Assistant "проглатывает" слова и смысловые конструкции или серьезно ошибается.
После окончания фразы необходимо подождать несколько секунд.

Напомним, что ранее компания официально объявила о закрытии соцсети Google+ для обычных пользователей. Также Google пообещала заблокировать приложение на 32 миллионах смартфонов.

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