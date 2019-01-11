Google Assistant синхронно переводит с этих языков - СПИСОК

Google обновила возможности фирменного виртуального помощника Google Assistant. В нем появился режим синхронного перевода на 27 языков, в числе которых есть и украинский. Первым устройством с его поддержкой стал умный дисплей Google Home Hub. Пока что режим тестируется в отельных лобби, - передает AIN.UA.

Чтобы активировать функцию, нужно попросить Asisstant "побыть переводчиком" на выбранный язык. Свой язык указывать не нужно - его определение пройдет автоматически. Затем виртуальный помощник начнет выводить на экран текстовый перевод обращения и параллельно озвучивать его собеседнику. То же самое - в обратном порядке.

Поддерживаются следующие языки:

Арабский;

Китайский;

Чешский;

Датский;

Нидерландский;

Английский;

Финский;

Немецкий;

Греческий;

Хинди;

Индонезийский;

Итальянский;

Японский;

Корейский;

Польский;

Португальский;

Румынский;

Русский;

Словацкий;

Испанский;

Шведский;

Тайский;

Турецкий;

Украинский;

Вьетнамский.

Пока что функциональность и качество работы не идеальны. Журналисты The Verge, протестировавшие режим синхронного перевода между английским и мандаринским диалектом китайского, отметили несколько недостатков:

Два человека не могут говорить одновременно.

При переводе Google Assistant "проглатывает" слова и смысловые конструкции или серьезно ошибается.

После окончания фразы необходимо подождать несколько секунд.

Напомним, что ранее компания официально объявила о закрытии соцсети Google+ для обычных пользователей. Также Google пообещала заблокировать приложение на 32 миллионах смартфонов.