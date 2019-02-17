Нейросеть создаёт фото несуществующих людей прямо на смартфоне

Разработчик Филипп Ван запустил сайт Thispersondoesnotexist.com - генератор лиц людей, которых не существует в реальной жизни. При каждом обновлении, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на странице за пару секунд создается реалистичный портрет человека, почти неотличимый от настоящего. При этом все лица уникальны и ни разу не повторяются.

Построен проект на нейросети StyleGAN, код которой компания Nvdia ранее выложила в свободный доступ на GitHub. Эта разработка основана на генеративно-состязательных нейросетях (GAN), когда между собой "стравливаются" две нейросети: ту, что создает изображение ("генератор"), и которая его анализирует ("дискриминатор"), сравнивая получившуюся работу с подлинниками.

Генерация высокореалистичных изображений требует больших вычислительных ресурсов. Однако сайт Вана запущен на мощном арендованном сервере с софтом Nvidia, что позволяет любому пользователю увидеть уникальный портрет, зайдя на сайт с обычного смартфона.

Nvidia больше известна как один из крупнейших производителей видеокарт. Её научно-исследовательское подразделение давно проявляет интерес к отрисовке изображений при помощи ИИ-алгортимов. Ранее инженеры компании использовали GAN, чтобы воссоздавать высокочеткие, реалистичные фотографии знаменитых людей, а также научились испавлять поврежденные изображения, дорисовывая им утраченные детали.

В конце прошлого года Nvidia представила "систему гибридной графики" на основе искусственного интеллекта, которая умеет отрисовывать городские пейзажи в режиме реального времени. Обученная на видео, снятом в реальном мире, новая ИИ-модель генерирует новые виртуальные пространства с нуля.