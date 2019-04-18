В Facebook создают собственного голосового помощника - конкурента Apple Siri, Amazon Alexa и "Ассистенту" Google. По сообщению осведомленных источников CNBC, к его разработке приступили в начале 2018 года. Ведет проект подразделение дополненной и виртуальной реальности, занимающееся в том числе VR-шлемом Oculus и другими "железными" продуктами Facebook. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Курирует разработку "умного" ассистента Айра Шнайдер - глава AR/VR-отдела и Facebook Assistant. Предположительно, нового помощника "поселят" в смарт-колонках Portal, гарнитурах Oculus или других будущих устройствах. Об этом телеканалу рассказали несколько бывших сотрудников Facebook, покинувших компанию несколько лет назад.

В 2015 году Facebook выпустила виртуального ассистента M для приложения Messenger, в основу которого легли алгоритмы искусственного интеллекта. К "секретарю" можно было обратиться за любым советом или рекомендацией: его можно попросить заказать цветы на день рождения или вызвать такси Uber, а также спросить о местонахождении ближайшего пляжа или лучшего кафе поблизости. За три года проект так и не "выстрелил", поскольку сильно зависел от помощи людей и не вызывал интереса у пользователей. В прошлом году M был закрыт.