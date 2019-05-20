Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий будет оказывать поддержку всем участникам инновационной сферы.

Об этом сказал Trend исполняющий директор Государственного фонда развития информационных технологий Азер Байрамов, передает Day.Az.

Байрамов отметил, что целью агентства, которое вскоре приступит к деятельности, будет развитие инноваций в сферах ненефтяного сектора Азербайджана.

Директор Госфонда сказал, что за последние несколько лет в связи с развитием инновационных технологий в Азербайджане был подписан ряд указов Президентом Ильхамом Алиевым, в результате которых при министерстве транспорта, связи и высоких технологий был создан Государственный фонд развития информационных технологий, а также Парк высоких технологий.

Байрамов добавил, что с целью развития инноваций в Азербайджане пройдет первый инновационный фестиваль InnoFest, в рамках которого будет проведен комплекс мероприятий. Организация фестиваля InnoFest, который пройдет в Баку с 29 мая по четвертое июня, по словам Байрамова, нацелена на инновационное развитие в Азербайджане и создание новых проектов. В частности, директор отметил про крупномасштабный саммит Monex Caspian, связанный с финансовыми технологиями, который пройдет в рамках InnoFest.

Также Байрамов отметил важность форума инновационных технологий Maintech, который также пройдет в рамках InnoFest. Целью данного форума является широкое распространение инновационных и технологических продуктов и услуг, а также поддержка их экспорта.

В частности, директор Госфонда отметил важный момент форума - технологический стартап WayRay, оцененный в 500 миллионов долларов, основателем и генеральным директором которого является бакинец Виталий Пономарев, который станет одним из спикеров в рамках данного форума. По словам Байрамова, выступление Пономарева на форуме должно вдохновить молодых начинающих предпринимателей, для которых создаются новые возможности для развития, так как развитие инновационных предпринимателей очень важно для Азербайджана. Целью данного комплекса мероприятий, по словам директора Госфонда, является привлечение интереса молодежи к сфере инновационных технологий.

Отметим, что шестого ноября 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Указом устанавливается, что Агентство является юридическим лицом публичного права, которое будет поддерживать научные исследования инновационной направленности, поощрять инновационные проекты (в том числе стартапы), финансировать их с помощью грантов, льготных кредитов и инвестиций в уставной капитал (в том числе венчурное финансирование), продвигать инновационную инициативу. Первоначальный уставный фонд Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий составляет 500 тысяч манатов и формируется за счет государственного бюджета.