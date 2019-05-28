Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что злоумышленники знакомятся с подростками в социальных сетях, устанавливают с ними доверительный контакт, а затем просят их сообщить свой номер телефона и код из смс для якобы регистрации на портале, потому что их собственный гаджет сломан.

После того, как жертва сообщает код, номер регистрируют в сервисе мобильных денежных переводов. Мошенник получает доступ к личному кабинету и переводит все находящиеся на балансе деньги на свой номер.

Кроме того, если на номере подключен автоплатеж - услуга, при которой баланс автоматически пополняется с банковской карты - деньги крадут небольшими суммами до обнуления счета. Вернуть их почти невозможно.

По словам юристов, ни сотовый оператор, ни банк, не могут препятствовать краже денег таким способом. Они просто выполнили свои обязательства по договору и предоставили необходимые меры защиты счета, а клиент передал средства управления ребенку и не научил ими пользоваться.

Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующих финансовых организаций, предлагают предоставить владельцу карты ее реквизиты и назвать сумму на ее счету. После этого средства выводят через сервисы переводов денег.