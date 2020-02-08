https://news.day.az/hitech/1200985.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.
Отмечается, что 45% жалоб приходится на трудности с доступом в веб-сайту.
Также 34% и 19% сталкиваются с неполадками при входе в приложения с систем iPhone и Android соответственно.
Чаще всего сбой в работе социальной сети происходил у пользователей из США, например в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Фениксе и другие, а также в Великобритании, во Франции, Нидерландах и Японии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре