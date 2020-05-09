Сотрудники Google будут работать из дома до 2021 года

Сотрудники IT-компании Google могут остаться работать в дистанционном режиме до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, руководство Google сообщило подчиненным, что им придется работать из дома как минимум до конца октября, а, вероятно, и до начала 2021 года. Тем не менее часть сотрудников сможет вернуться в офисы уже в июне, однако, это относится только к специалистам, чье присутствие на рабочем месте необходимо для беспрерывной работы информационных систем.

Ранее Faceebok объявил о том, что сотрудники компании могут оставаться дома до конца 2020 года. Большая часть офисов компании откроется не раньше 6 июля.

По официальным данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, 75 тысяч пациентов скончались.