Минобороны Азербайджана зарегистрировалось в Instagram

С сегодняшнего дня в социальной сети Instagram приступила к работе официальная страница министерства обороны Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Желающие оперативно получать информацию, предоставленную министерством обороны, могут подписаться на страницу по следующей ссылке:

www.instagram.com/azerbaijan_mod