https://news.day.az/hitech/1268365.html Минобороны Азербайджана зарегистрировалось в Instagram
Минобороны Азербайджана зарегистрировалось в Instagram
С сегодняшнего дня в социальной сети Instagram приступила к работе официальная страница министерства обороны Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Желающие оперативно получать информацию, предоставленную министерством обороны, могут подписаться на страницу по следующей ссылке:
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